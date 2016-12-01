Турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова прошел в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялись финальные бои ежегодного международного турнира памяти Заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова, который прошел уже в 33-й раз.

Впервые в турнире приняли участие девушки - в весовых категориях, которые входят в олимпийскую программу (до 51, до 60 и до 75 килограммов).

Как проинформировали в пресс-службе Казахстанской федерации бокса в весовой категории до 51 килограмма двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (Алматы) выиграла в финале у Азизабону Мамировой из Узбекистана. Бронзовые награды на счету Арайлым Маясар (Алматы) и Турсуной Рахимовой (Узбекистан).

«Рада, что стала первой чемпионкой этого турнира среди женщин, - сказала Назым Кызайбай. - Соперница хорошего уровня попалась, перспективная. Работала в своей манере и смогла одержать победу в финале».

В весе до 60 килограммов вновь сошлись представительницы Казахстана и Узбекистана - Карина Ибрагимова (Акмолинская область) и Едгорой Мирзаева. Победу в итоге праздновала Ибрагимова. Бронзу в этом весе завоевали призерка последнего чемпионата мира Айжан Ходжабекова (Карагандинская область) и Гульноза Рахматова (Узбекистан).

В третьей весовой категории среди девушек - до 75 килограммов встретились казахстанки - Виолетта Князева (Карагандинская область) и Акерке Бахытжан (Кызылординская область). Напряженный бой завершился в пользу Виолетты Князевой. Третьи места в этой весовой категории завоевали Нафисахон Аскарова и Гавхар Мирзаева (обе - Узбекистан).

В наилегчайшей весовой категории у мужчин - в весе до 49 килограммов в финале боксировали представители Алматинской области - Жандос Насипжан и Алишер Айтхожанов. Победу в итоге отпраздновал Насипжан. Бронзовые награды - на счету кызылординца Дулата Даутова и павлодарца Сабыра Жолаушиева.

В весе до 52 килограммов лучшим стал Акниет Балтабаев из Карагандинской области, в финале выигравший у Оразбека Асылкулова (Акмолинская область). Довольствовались третьими местами Рустем Шауменов (Карагандинская область) и Женшибек Белашаров (Кыргызстан).

В весе до 56 килограммов первым стал Бекжан Куралов (Алматинская область), вторым - Канат Турганбаев (Карагандинская область), третьими - Айдын Ельжанов (Астана) и Ануар Батырханов (Акмолинская область).

В весовой категории до 60 килограммов победу в финале праздновал еще один карагандинец Сергей Макарихин, выигравший у Мираса Ертанова (Алматинская область). Бронза - на счету Айдара Имангалиева (Алматы) и Василия Самчук (Карагандинская область).

В категории до 64 килограммов первенствовал местный боксер Максат Жексенби, который выиграл у костанайца Николая Шваба. Бронзовые награды завоевали Аскар Эрубек (Алматинская область) и Нуркен Азамат (Карагандинская область).

Костанайский боксер Сергей Карбывничий признан лучшим в весе до 69 килограммов. Вторым стал Владислав Преображенский (Акмолинская область), третьими - Айдархан Нуканов (ВКО) и Кайсар Ташмамет (Китай).

Рустам Жумагулов (75 килограммов) из Костанайской области в упорном поединке выиграл у Владислава Столбовского из Карагандинской области. Бронзовые награды - на счету Рахата Маржикпаева (Астана) и Токтарбека Танатхана (Китай).

«Золото» своей стране принес представитель Китая Еркин Жанкожа (до 81 килограмма), в тяжелейшем бою выигравший у Абзала Куттыбекова (ЮКО). Третьими стали Тимур Ержанов (ВКО) и Эркин Адилбекуулу (Кыргызстан).

В весе до 91 килограмма второй раз подряд лучшим становится Алексей Севостьянов (Карагандинская область). В финале ему противостоял молодой Бекжан Бакиров (Жамбылская область). Довольствовались бронзовыми медалями уступившие им в полуфинале Салауат Толеубаев (Алматинская область) и Байконыс Донабек (Китай).

И наконец, в супертяжелой весовой категории (свыше 91 килограмма) местный боксер Дмитрий Зиско уступил боксёру из КНР Ахмету Маймати. Прошлогодний серебряный призер этого турнира Абдусамет Абусалим (Китай) стал третьим, как и Айтас Тойбаев (Алматинская область).

«У турнира есть одна особенность - победитель затем почти всегда проявляет себя на Олимпийских играх, - заметила после боёв одна из организаторов, вдова Галыма Жарылгапова Бижамал Жексембикызы. - Желаю победителям и призёрам соревнований дальнейших успехов!»