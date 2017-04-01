Турнир по боксу на призы Амалбека Тшанова стартовал в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал международный турнир по боксу среди молодежи на призы мастера спорта СССР по боксу, заслуженного тренера РК Амалбека Тшанова. Мероприятие состоялось в зале Республиканского колледжа спорта (РКС).

Церемония открытия турнира началась с приветственных слов Амалбека Тшанова, Жаксылыка Ушкемпирова, Армана Кырыкбаева, Бауржана Оспанова, Ермахана Ибраимова и других. Заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев в знак благодарности и уважения преподнёс подарок Амалбеку Тшанову, надев на него национальный чапан.

Олимпийские чемпионы Жаксылык Ушкемпиров, Ермахан Ибраимов и другие, приняв участие в церемонии открытия турнира, своим напутствием придали молодым спортсменам боевой настрой.



Более 100 спортсменов из 11 областей Казахстана и пяти стран ближнего зарубежья оспаривают звание лучших в 10 весовых категориях.



- Основная цель данного турнира - популяризация бокса среди молодежи, укрепление спортивных связей между странами. Ведь, только участвуя в соревнованиях они смогут продемонстрировать свое мастерство. Соревнование проводится в пятый раз, и в этом году оно вошло в официальный календарь Комитета по делам спорта и физической культуры РК, то есть спортсмены ведут набор очков на выполнение норматива звания мастера спорта, - разъяснил Амалбек Тшанов.



Помимо спортсменов из различных регионов Казахстана, представлены боксеры из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Китая.



Целями и задачами турнира организаторы называют популяризацию и развитие бокса среди молодежи РК, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и дружбы, укрепление спортивных связей между странами дальнего и ближнего зарубежья, а также набор очков на выполнение норматива звания мастера спорта РК. Стоит отметить, что победителям вручат ценные призы, медали и дипломы.



Напомним, что соревнования продолжатся до 15 апреля, когда и будут известны имена победителей и обладателей ценных призов.