Туркменистан празднует День дыни 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Днём туркменской дыни, сообщает агентство «Туркменистан Сегодня».

Глава Туркменистана обратился к труженикам сельского хозяйства, отметив, что на программной основе осуществляется кардинальное реформирование сельского хозяйства, чтобы сделать его высокорентабельным.

«Отрадно, что на благодатных полях нашего солнечного края зреет добрый урожай золотистых дынь. Эти чудо-плоды - изумительное лакомство, украшение щедрых сачаков и рынков, изобилующих сельскохозяйственной продукцией. (..) До нынешних дней сохранились письменные источники с восторженными отзывами известных учёных, путешественников и историков о медовых туркменских дынях, об их незабываемом изысканном вкусе. Как свидетельствуют исторические хроники, наша страна с глубокой древности считается родиной сладких, ароматных дынь. Мы гордимся тем, что сотни сортов этой культуры из зарегистрированных на сегодняшний день в мировом фонде бахчеводства - это туркменские дыни, являющиеся земледельческим достоянием нашего народа», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.





Президент Туркменистана добавил, что дайханам всегда будет оказываться всемерная поддержка со стороны государства для достижения новых высот в бахчеводстве.