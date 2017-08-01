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Туристы сняли на видео самый опасный спуск с горы в Китае

Туристы сняли на видео самый опасный спуск с горы в Китае
15 Августа 2017 22:45 87

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Смертельно опасные тропы, проложенные по отвесным склонам высоких гор, - визитная карточка Китая. Гора Хуашань знаменита изысканными живописными скалами и сложным подъемом на вершину. Горная тропа соединяет много вершин до самой высокой (2130 м) и превращается в уникальный горный маршрут, пишет «Моя планета».

По дороге самых стойких туристов ожидают встречи с даосскими монастырями, пагодами, воротами и мостиками, передает The Daily Mail.

Один из таких походов был снят на видео и опубликован в Интернете. Туристы одолевали сложнейший спуск по отвесной скале без страховки, шаг за шагом пересиливая жуткий страх сорваться вниз и погибнуть.

Помимо ужаса, можно рассмотреть вдали волшебные горные пейзажи. 

Видео обрывается, когда туристы достигают плоской платформы, спустившись со скалы под углом около 90°. 

 

 

Ключевые слова: Видео, Туризм, Китай,
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