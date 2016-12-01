Туристический потенциал Казахстана презентован в Индии

ПЕКИН-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дели при содействии Посольства РК в Индии прошла интерактивная туристическая выставка «Welcome to Kazakhstan. Country of Nomads», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Организаторами выставки выступили управление туризма акимата г.Алматы, а также ведущие туроператоры двух стран «Global Air» (Казахстан) и «Holiday Merchants» (Индия).





В выставке приняли участие свыше 150 человек, среди которых были представители местного туристического бизнеса и объединений, а также заинтересованные и желающие посетить Казахстан индийские туристы.





В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Индии Булат Сарсенбаев отметил высокую динамику развития туристического сотрудничества двух стран.



По его словам, в 2016 году объем въездного туристического потока из Индии в Казахстан, по сравнению с прошлым годом, вырос на 35%. Индийских туристов в основном привлекает культурно-познавательный отдых в таких городах как Алматы и Астана.

Б.Сарсенбаев также отметил, что международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Астане станет главным событием в Казахстане в следующем году, и что это хороший повод раскрыть страну для туристов из Индии.



Участники мероприятия ознакомились с туристическим потенциалом Казахстана, они были подробно информированы о предстоящей Всемирной зимней Универсиаде 2017 в Алматы.





