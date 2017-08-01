Туристический потенциал Астаны представили в Баку 

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице Азербайджана акиматом города Астаны при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане проведено роуд-шоу с целью ознакомления и демонстрации туристического потенциала нашей столицы азербайджанским туроператорам и другим представителям туристического сообщества, с участием средств массовой информации. Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

«Акиматом Астаны в лице «Астана конвеншн бюро» инициировано проведение роуд-шоу в 10 зарубежных городах, в том числе и в Баку. Целью визита является обмен опытом и установление деловых контактов, и налаживание сотрудничества в сфере туризма. Хотим обменяться опытом с туристическим сообществом, рассказать об Астане и ее привлекательности с точки зрения туризма. Рассчитываем, что мероприятие будет способствовать увеличению потока туристов между нашими странами, потому, что казахстанцы и азербайджанцы близки по духу и менталитету, и нам будет легко сотрудничать. В Казахстане очень тепло относятся к азербайджанцам, точно также и в Азербайджане. От мероприятия ожидаем налаживание сотрудничества, заключение соглашения о долгосрочном сотрудничестве. После согласования, в сентябре и октябре этого года планируем организовать информационные туры в Астану для представителей туристических агентств Азербайджана», - сказала представитель «Астана конвеншн бюро» Асель Карбаева.





Она также отметила, что Баку - второй город в списке по проведению роуд - шоу. Аналогичное мероприятие было проведено в Тбилиси 14 августа этого года. Подобные мероприятия будут проведены в столице Ирана - Тегеране, а затем в Киеве и Минске, а в начале сентября планируется их организация в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.





В ходе презентации было отмечено, что Астана является самой молодой и быстро развивающейся столицей в мире и одним из самых современных и красивейших городов Центральной Азии, сочетающих в себе гостеприимство Азии и европейские стандарты оказания услуг. Несмотря на молодой возраст, Астана ставит амбициозные задачи, одной из которых является развитие международного туризма. Сегодня - это дружелюбный и безопасный город с уникальным географическим расположением, с развитой системой образования и медициной. Столица РК полностью готова к приему зарубежных туристов, имеет налаженную инфраструктуру мест размещения, действуют как знаменитые сети отелей, так и бюджетные варианты хостелов, рестораны, международные сети быстрого питания, общественный транспорт представлен современным автопарком из гибридных и современных автобусов.





Модераторы отметили, что проведение такого мероприятия послужит платформой для обсуждения актуальных вопросов по развитию взаимодействия представителей туристского сообщества. Также отметили, что главный город Казахстана уже заявил о себе на весь мир успешным проведением ЭКСПО-2017.

Кроме того, участники призвали наладить международные коммуникации в туристической сфере, а также закрепить успех проводимой международной выставки «ЭКСПО-2017».





Презентация по представлению туристического потенциала Астаны также пройдет в нескольких городах России, Беларуси, Украины, Китая, Грузии и Ирана.

Участникам мероприятия было продемонстрировано видео презентации «Казахстан - сердце Евразии» и ЭКСПО-2017. Также состоялось музыкальное выступление на национальном инструменте - домбре.