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Турист из Италии заблудился в Астане

Турист из Италии заблудился в Астане
12 Июня 2017 12:36 813

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турист из Италии заблудился в Астане, после чего обратился к полицейским автопатруля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Около 11.00 иностранный турист, будучи на улице Рыскулбекова, обратился за помощью к  полицейским  автопатруля, которые несли службу в этом районе. Сотрудники полиции связались с Центром оперативного управления ДВД Астаны, где дежурившие волонтеры на итальянском языке помогли прояснить ситуацию. Оказывается итальянец сел в общественный транспорт в противоположном направлении.

Полицейские довезли гостя столицы до отеля, в котором остановился итальянский гость. Турист, в свою очередь, был благодарен стражам порядка за оказанную оперативную помощь.

 

Ключевые слова: Происшествия, МВД РК, Астана,
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