АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турист из Италии заблудился в Астане, после чего обратился к полицейским автопатруля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Около 11.00 иностранный турист, будучи на улице Рыскулбекова, обратился за помощью к полицейским автопатруля, которые несли службу в этом районе. Сотрудники полиции связались с Центром оперативного управления ДВД Астаны, где дежурившие волонтеры на итальянском языке помогли прояснить ситуацию. Оказывается итальянец сел в общественный транспорт в противоположном направлении.

Полицейские довезли гостя столицы до отеля, в котором остановился итальянский гость. Турист, в свою очередь, был благодарен стражам порядка за оказанную оперативную помощь.