Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд в Турции временно запретил средствам массовой информации публиковать информацию, касающуюся хода расследования убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает newsru.com со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Как отмечается, такое решение принято по запросу прокуратуры. В ведомстве сочли, что публикация сведений, относящихся к делу, может стать препятствием для его проведения.

Теперь в турецких СМИ запрещено публиковать информацию о ходе расследования, подозреваемых и других фигурантах дела, а также размещать снимки с места преступления.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.

Турецкие власти заверяют, что у них есть убедительные доказательства принадлежности Алтынташа к FETO террористической организации фетхулаистов, организованной сбежавшим в США оппозиционным проповедником Фетхуллаха Гюлена.

В окружении самого Гюлена данные обвинения называют "смехотворными", но турецкие следователи указывают, что люди, помогавшие стрелку попасть в полицейскую школу, были членами FETO, и сам Алтынташ также был из FETO. С аналогичным заявлением выступил и президент Турции Реджеп Эрдоган: "Я должен прямо сказать - эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции".

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на Карлова являются частью одного плана.