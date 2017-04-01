Турецкую кукольную постановку «Карагоз -Хадживат» представят вниманию столичных детишек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вниманию столичных детишек будет представлена турецкая кукольная постановка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 апреля в Турции по указу Ататюрка ежегодно отмечают как детский праздник. Кроме того, с начала установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном исполняется 25 лет. Посольство Турции в Астане совместно с турецким культурным центром приурочили к этим датам кукольную театральную постановку «Карагоз -Хадживат».

Эта постановка при поддержке столичного управления образования будет бесплатно показана учащимся начальных школ и воспитанникам детских домов. По словам организаторов, данная постановка позволит детишкам побольше узнать о Турции и послужит дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

Данная постановка 7 апреля с успехом прошла в средней школе № 59 и детской деревне. Исполнителем ролей является казахстанский актер Олжас Ибраев.