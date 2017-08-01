Турция запустит первый отечественный спутник в 2020 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции на завершающей стадии находятся работы по проектированию первого отечественного спутника связи TÜRKSAT-6A. Уже началось строительство тестовых прототипов спутника, сообщает агентство «Анадолу».

В Анкаре прошло заседание, где обсуждалось строительство TÜRKSAT-6A. В заседании приняли участие министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю, министр транспорта, судоходства и коммуникаций Ахмет Арслан, представители турецкого Совета по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), компаний Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ASELSAN и CTech.

Реализация проекта началась в 2014 году при финансовой поддержке Министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции и участии TUSAŞ, ASELSAN, CTech, отечественных организаций и университетов. Главным подрядчиком является Институт исследований космических технологий при TÜBİTAK (TÜBİTAK UZAY).

Тестовые испытания нового спутника запланированы на начало 2018 года, запуск намечен на 2020 год.

Спутник строят турецкие инженеры, прошедшие обучение во Франции и Японии. В отличие от прежних турецких спутников связи, TÜRKSAT-6A будет разработан и построен в Турции. Стоимость проекта TÜRKSAT-6A оценивается в 600 миллионов турецких лир (170 миллионов долларов США). Вес спутника вместе с топливом составит 4,3 тонны. Спутник будет размещен на орбитальной позиции в 42 градуса восточной долготы и охватит своим вещанием, помимо Турции, Европу, Северную Африку, Ближний Восток и часть Азии.

Срок нахождения TÜRKSAT-6A на орбите составит 15 лет. После его запуска Турция войдет в число 10 мировых производителей спутников связи.