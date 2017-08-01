Турция выделила казахстанским студентам 500 грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави объявляет конкурс на 500 образовательных внегосударственных грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что в новом учебном году Турция выделяет казахстанским студентам 500 образовательных грантов. Гранты дают возможность получить бесплатное образование в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави. Студенты, получившие турецкие гранты, 1 год бесплатно обучаются по программе Foundation на подготовительном факультете. Студенты, окончившие программу и успешно сдавшие итоговые экзамены, принимаются на основе гранта Турецкой Республики на 1 курс.

Конкурс проводится по системе Министерства образования и науки РК в соответствие профилирующему предмету по выбранной специальности.

Университет является не только образовательным учреждением мирового уровня, но и центром образования и обмена опытом по программе академической мобильности. Ежегодно около 400 студентов получают возможность совершенствовать обучение в течение 1 семестра в передовых университетах Турции и европейских стран.

В перспективных планах университета намечены увеличение программ по бакалавриату и магистратуре, развитие образовательного процесса, материально-технической базы, социальной инфраструктуры.

На сегодняшний день здесь обучаются студенты из 17 стран мира. Выпускники университета занимают руководящие должности в самых крупных медиахолдингах, учреждениях и организациях Казахстана.

«Мы приглашаем Вас получить образование в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави в городе Туркестане. Заявления на конкурс грантов Турецкой Республики принимаются с 10 августа до 25 августа», - говорится в сообщении.