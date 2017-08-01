Турция планирует подписать таможенное соглашение с ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил министр экономики Турции Нихайт Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу. Об этом передает ТАСС.

86-я Измирская международная многоотраслевая ярмарка (ИМВ) проходит с 18 по 27 августа в Измире в Турции.



«У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС», - сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии «Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере».



Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году на 30 процентов - это «только начало».



«Есть многие сектора сотрудничества - нефтехимия, сельское хозяйство и другие, - которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции», - отметил Зейбекчи.