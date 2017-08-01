Турция обеспечит жертвенным мясом в Курбан айт 135 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турция в праздник Курбан обеспечит жертвенным мясом нуждающихся в 135 странах мира, сказал журналистам заместитель главы Религиозного фонда Турции (TDV) Исмаил Хаккы Озбай, сообщает "Анадолу".

Замглавы фонда сообщил, что в нынешнем году в жертву будут принесены 239414 животных, мясо которых будет роздано нуждающимся в Турции и зарубежных странах, а также беженцам.

Животные будут принесены в жертву в 275 пунктах в Турции и 400 пунктах, которые будут открыты в 135 зарубежных странах.

По его словам, в 2017 году в церемонии жертвоприношения примут участие 500 добровольцев.

«Наша главная цель - оказать помощь нуждающимся и разделить с ними атмосферу праздника», - сказал Озбай.