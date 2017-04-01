Турция готова поддержать военные меры США в отношении Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит США, если они решат принять военные меры в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб. Об этом он заявил в эфире телеканала Kanal 7, передает ТАСС.

«Если дело и правда дойдет до практической реализации, то мы готовы сделать все, что будет необходимо», - сказал он. Эрдоган также сообщил, что «обсуждал с (президентом РФ Владимиром) Путиным тему» инцидента с химатакой, но пока не получил четкого ответа, были ли к этому причастны силы президента Сирии Башара Асада.

«Надо срочно урегулировать ситуацию, решить, кто враг, кто друг. Давайте вместе это сделаем и будем уже принимать меры», - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил нескольким членам американского Конгресса, что рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб. Как сообщил телеканал CNN, Трамп заявил ряду законодателей, что не принял пока окончательного решения и обсуждает возможные варианты действий с главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан- Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан- Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были разбомблены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.