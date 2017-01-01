Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана в четверг сохраняется погода без осадков, лишь на севере, юге, в центре республики местами ожидаются небольшой снег. Местами туман, на юге гололед, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Карагандинской, Алматинской области местами туман.



В Алматинской области в районе Жаланшаколь усиление ветра 18-23, ночью порывы 28 м/с.



В Южно-Казахстанской, Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.