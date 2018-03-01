Цветы, путешествия, мечты об отдыхе - что хотят жамбылские женщины на 8 Марта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подарочный бум накануне всемирного женского праздника 8 Марта охватил и жамбылцев. «Сильная половина» теряется в догадках, чем бы удивить женщин в этот день, а прекрасная половина человечества в предвкушении от ожидания подарков и знаков внимания.

Корреспондент МИА «Казинформ» провел блиц-опрос среди женщин Жамбылской области на тему «Что бы вы хотели получить в этот прекрасный весенний праздник?». Некоторые ответы были, надо сказать, неожиданными.

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Преподаватель технических дисциплин Таразского государственного университета имени М.-Х. Дулати Жанна Тлеубаева, воспитавшая с мужем Кайратом трех дочерей, не раздумывая, ответила: «Для меня самый лучший подарок - это билет на самолет в какую-нибудь экзотическую страну - чтобы среди зимы отправиться в лето. Очень люблю путешествовать. Но если подходить более бюджетно, то мне понравилось, как в прошлом году муж подарил конверт с очень хорошей суммой и сказал - это на вас, всех женщин моего дома. Что хотите, то и покупайте, что душа желает. Это так окрылило, что я позволила себе то, что обычно не позволяю, так как при наличии в семье трех девушек привыкла экономить на себе. Приятно было, что мой мужчина это для меня сделал. И очень люблю просыпаться 8-го Марта. Все домочадцы знают, что в этот день я к плите не подойду, даже чайник не поставлю. Мне готовят, подают, водят на шашлыки. Но готовить, хотя бы раз в году, я не буду».

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Еще с советских времен работает в Жамбылской области в сфере туризма Альбина Веймер. 12 лет назад она создала свой турцентр «Золотой караван», имеет богатый опыт организации туристических маршрутов, экскурсий, различных мероприятий, связанных с историей, традициями и обычаями родного края. А самое главное - она патриот своей области и своей страны, о чем не стесняется писать на своих страницах в соцсетях: «Я Альбина Веймер - немка по национальности и казашка в душе. Всегда говорю спасибо казахскому народу за то, что моя сосланная в Казахстан бабушка Ома, не замерзнув в теплушке, не умерла с голоду в степи с моим 4-летним тогда отцом. Благодарю за теплоту и любовь, за свою вторую бабушку Айгуль, которая запретила мне уезжать в Германию. С гордостью представляю теперь Казахстан за рубежом, рассказываю о туризме. И очень хочу, чтобы сами казахстанцы путешествовали по своей стране. В благодарность моей стране и народу девочку из детского дома назвала своей дочерью. И верю, что моя Назым своим талантом покорит многие страны и прославит наш Казахстан».

На вопрос, какой подарок она хотела бы получить к празднику, Альбина отвечает: «К 8-му Марта хотела бы получить букет тюльпанов. И - что же еще... И льготный кредит для строительства турбазы, которую хочу построить в этом году в моем яблоневом саду в селе Акбулым Жамбылского района. Экологический туризм сегодня очень популярен в мире. Люди устали от больших и шумных городов, хотят тишины, свежего воздуха и красот природы. А еще к 8-му Марта в качестве подарка не помешает знакомство с инвестором, который любит Казахстан».

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Учитель казахского языка и литературы СШ №7 города Тараза Макен Мухаметжановна Ильясова в этом году выпускает свой 11-й класс. И, конечно, забот и хлопот много. Все мысли о предстоящем ЕНТ и выпускных экзаменах. «Даже не знаю..., - отвечает на вопрос Макен Мухамеджановна. - Много чего хотела бы... Но, прежде всего, хочу отдохнуть - так устала за этот год. Учителя сейчас сильно загружены и, в основном, хотят просто отдых - чтобы спокойствие было и уединение. Целый день на работе, шум-гам, с детьми, за всех переживаешь. Очень много писанины, бумажной работы, хоть и вводят всякие новшества. Бумаги, бумаги, бумаги... Дома мы тоже не отдыхаем - своя семья, домашние дела. Дастархан готовить нас никто не освобождал. В салоны ходить нет времени, а тоже хочется выглядеть хорошо. В подарок - конечно, цветы, люблю первые весенние, такие нежные цветы».

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Сегодня в казахстанской полиции служат много женщин, и департамент Жамбылской области не исключение. Женщины, работающие в системе правоохранительных органов, не только занимаются финансово-хозяйственной деятельностью, участвуют в спортивных соревнованиях и руководят хором полицейских, но и, наравне с мужчинами, а в некоторых случаях и лучше, ловят преступников, расследуют уголовные дела. В планах департамента внутренних дел Жамбылской области было даже создать отдельный женский взвод дорожных полицейских.

Гульсара Мухтаркулова руководит пресс-службой департамента внутренних дел Жамбылской области, прекрасно совмещая работу с семейными обязанностями дома. Она мама троих детей. Гульсара считает, что женщины вполне справляются с возложенными на них обязанностями полицейских по причине врожденной особенности адаптироваться к любой ситуации, несмотря ни на какие степени сложности.

На вопрос, что бы ей хотелось получить на 8-е Марта от близкого человека, Гульсара, смеясь, ответила: «Это, конечно, настолько банально - но это цветы. И не обязательно большой букет. Но обязательно там должны быть красные розы. И мягкая игрушка медвежонок Тэдди, очень популярная сейчас. Детство играет...».

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Собкор газеты «Время» по Жамбылской области и одновременно представитель ОО «Гильдия судебных репортеров» Галина Выборнова известна в Казахстане как автор острых критических статей. Однако мало кто знает, что журналист очень любит выращивать растения. В ее доме настоящий «зимний сад», а рядом, под окнами, - огород, на котором произрастают овощи, и фруктовый сад.

«Какой же подарок..., - задумалась она, отвечая на вопрос. - Цветок комнатный какой-нибудь необыкновенный. Перед 8-м Марта всегда появляются в продаже комнатные цветущие цветы, много интересных, экзотических. Вроде желтой орхидеи. Бывают изумительные тюльпаны в горшочках, гиацинты. Или, может быть, деревце, которое я бы потом высадила в своем саду - яблоньку, например, розовую столовку. По нынешним временам, когда в магазинах продают невесть откуда привезенные овощи, фрукты и неизвестно чем напичканные во время созревания, уже опасаешься употреблять их в пищу, неизвестно, какие будут последствия. Так что когда сам выращиваешь помидоры, зелень, яблоки, груши, это не только доставляет эстетическое удовольствие, но и приносит реальную пользу здоровью».