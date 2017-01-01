ЦОНы Астаны и Алматы сегодня работают

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центры обслуживания населения Астаны и Алматы сегодня работают с 8 утра до 15.00. Об этом информирует пресс-служба Правительства для граждан. Казахстанцы регистрируются по месту жительства.

Ранее сообщалось, что с 7 по 13 января 2017 года количество зарегистрированных по месту жительства казахстанцев составило 157 778 человек

Напомним, что 22 декабря 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно закону вводится обязательная регистрация граждан по месту временного пребывания. А также предусмотрены штрафы, как для арендаторов, так и для арендодателей за отсутствие разрешительных документов.

Для постоянной и временной регистрации необходимы согласие владельца жилья (при личном присутствии с удостоверением личности), либо доверенного лица владельца жилья, удостоверение личности регистрируемого и квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 226,9 тенге.

В целях упрощения условий и порядка регистрации, в том числе для социально уязвимых слоев населения, регистрация оформляется в день обращения, не требуется предварительного снятия с регистрационного учета с прежнего места жительства, регистрация и выписка с прежнего адреса производится автоматически, для лиц без определенного места жительства предусмотрена регистрация в центрах социальной адаптации и реабилитации, при отсутствии у лица документов, удостоверяющих личность, либо их утрате и непригодности, регистрация предусмотрена по временному удостоверению личности.