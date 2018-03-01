ЦИК зарегистрировала 214 кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 февраля 2018 года в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, сообщила пресс-служба ЦИК РК.
«Всего по республике зарегистрировано 214 кандидатов. По Акмолинской области зарегистрировано - 9 кандидатов, Актюбинской - 12, Алматинской - 18, Атырауской - 18, Восточно-Казахстанской - 6, Жамбылской - 10, Западно - Казахстанской - 12, Карагандинской - 29, Костанайской - 41, Кызылординской - 12, Мангистауской - 3, Павлодарской - 16, Северо - Казахстанской - 9, Южно - Казахстанской - 13, городу Алматы - 6»,- говорится в сообщении.
Избирательная кампания проходит в соответствии с требованиями норм выборного законодательства. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало, добавили в ЦИК.
Напомним, выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут 25 марта текущего года в 68 избирательных округах. Будут избраны 10 депутатов областных маслихатов, 17 депутатов городских и 41 депутат районных маслихатов.
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