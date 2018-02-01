Цифровизация сведет к минимуму коррупцию в таможне – Тимур Кулибаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018 году планируется провести цифровизацию 17 таможенных процедур. Об этом сообщил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства по цифровизации, конечно, в первую очередь, это должно происходить в секторе госуслуг. Над этим вопросом мы работаем. То, что касается предпринимателей, мы работаем для того, чтобы создать правительство для бизнеса. Те услуги, которые оказываются по линии Министерства национальной экономики, по линии Минсельхоза, по лини Министерства по инвестициям и развитию, мы все сведем в электронный формат для того, чтобы исключить взаимодействие с госчиновниками», - сказал Тимур Кулибаев, выступая на втором форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.



Он также отметил, что такая же задача стоит и в таможенной сфере.



«Здесь очень много обращений и нареканий, мы видим основной выход в цифровизации. Стоит задача, чтобы в 2018 году провести цифровизацию услуг таможенных органов, 17 услуг, которые оказываются, и таким образом свести к минимуму коррупционную составляющую в деятельности таможенных органов», - заключил Т.Кулибаев.