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Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане

25 Февраля 2018 18:44 489
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Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В корейском городе Пхенчхан состоялась торжественная церемония закрытия Зимних олимпийских игр-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Церемония стартовала с флэш-моба с участием множества девушек в олимпийской форме, который дополнили красочные голограммы, спроецированные на льду. В итоге, причудливые фигуры, образованные девушками, трансформировались в пять олимпийских колец. Затем, после выступления корейской музыкальной группы, также сопровождаемого флэш-мобом, организаторы показали специально подготовленный видеоролик, запечатлевший лучшие моменты Олимпиады.

Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 
Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 
Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 

Болельщикам, собравшимся на многотысячном олимпийском стадионе в Сеуле, довелось увидеть любимцев не только на экране. По традиции олимпийцы всех стран-участниц появились перед своими поклонниками вживую, осуществив торжественное шествие по стадиону. Далее, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах приступил к награждению победителей и призеров Олимпиады.

Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 
Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 

Говоря о результатах Олимпиады, следует отметить, что в активе наших олимпийцев лишь 1 медаль, которая позволила закрепиться на 28-м месте, вместе с Латвией и Лихтенштейном. Единственная бронза, завоеванная в могуле Юлией Галышевой, стала сродни спасительной соломинке, не дав опуститься сборной еще ниже. К слову, у соседних с Казахстаном стран дела на Олимпиаде сложились не лучшим образом. В частности, Украина также завоевала лишь одну медаль, но зато высшего достоинства, что позволило этой команде расположиться на 21-м месте. 15-е место заняли белорусы, которым удалось завоевать 2 золотые и 1 серебряную медали. Ослабленные отсутствием некоторых ведущих спортсменов и собственного флага российские атлеты завоевали 13-е место. Остальные и вовсе не попали в первую тридцатку.


Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 
Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане



Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане 
Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр прошла в Пхенчхане


Фото: Данияр Майлыбаев

 

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Ключевые слова: Олимпиада, Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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