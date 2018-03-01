Цены на продукты в Уральске снижают ярмарками

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сельскохозяйственными ярмарками в Уральске выравнивают взлетевшие к весне цены на основные продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционно на улице Ихсанова организовывают сельскохозяйственные ярмарки. Последняя в прошлом году прошла в предновогодние дни. Первая в текущем состоялась в эту субботу.

«В ярмарке приняли участие свыше 25 местных товаропроизводителей, перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города, а также фермеры четырех районов области - Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Чингирлауского. Кроме того, на ярмарке реализована овощная продукция из стабилизационного фонда», - рассказали корреспонденту Казинформа в акимате Уральска.

Торговые места товаропроизводителям предоставляют бесплатно.

Самый высокий рост на говядину был зафиксирован в текущем году в Уральске в январе - на 25%, цена дошла до 1400 тенге за килограмм обычной говядины (не вырезки). На ярмарке реализовали говядину по цене до 1300 тенге за килограмм, здесь же торговали кониной по 1400 тенге и бараниной по 1100 тенге за килограмм. Это существенно ниже, чем на рынке и в крупных сетевых магазинах в обычные дни, где цена варьируется от 1400-1650 тенге за килограмм говядины с косточками до 2000 тенге вырезки за килограмм.

Покупатели отметили сниженные цена на рыбу, кур и куриные яйца.

Сельскохозяйственные ярмарки продолжатся 10 и 17 марта.