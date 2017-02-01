Цены на недвижимость в Дубае восстановятся во второй половине 2017 года

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Арендная плата и цены на недвижимость в Дубае могут восстановиться во второй половине текущего года, на фоне их заметного падения в 2016 году, передает собственный корреспондент «МИА Казинформ».

По оценкам экспертов агентства недвижимости Knight Frank, рынок жилой недвижимости в Дубае постепенно восстанавливается с потенциальным всплеском цен и арендной платы в период с середины 2017 года и позднее.

Основными факторами, способствующими восстановлению рынка, могут стать обязательства правительства ОАЭ по вложению в городскую инфраструктуру, а также поэтапный отказ застройщиков от ввода новых объектов в соответствии с покупательским спросом.

В январе текущего года National Bank of Abu-Dhabi (NBAD) в своем ежегодном инвестиционном прогнозе отметил, что рынок жилой недвижимости Дубая и Абу Даби, возможно, прошел «дно падения» и будет стабилизироваться с перспективой краткосрочного роста.