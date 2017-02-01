Погода
Астана -19 °С
Алматы -10 °С
Курс валют
USD 322.92
EUR 346.91
RUB 5.42
CNY 46.99

Цены на недвижимость в Дубае восстановятся во второй половине 2017 года

Цены на недвижимость в Дубае восстановятся во второй половине 2017 года
4 Февраля 2017 16:01 528

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ -  Арендная плата и цены на недвижимость в Дубае могут восстановиться во второй половине текущего года, на фоне их заметного падения в 2016 году, передает собственный корреспондент «МИА Казинформ».

По оценкам экспертов агентства недвижимости Knight Frank, рынок жилой недвижимости в Дубае постепенно восстанавливается с потенциальным всплеском цен и арендной платы в период с середины 2017 года и позднее.

Основными факторами, способствующими восстановлению рынка, могут стать обязательства правительства ОАЭ по вложению в городскую инфраструктуру, а также поэтапный отказ застройщиков от ввода новых объектов в соответствии с покупательским спросом.

В январе текущего года National Bank of Abu-Dhabi (NBAD) в своем ежегодном инвестиционном прогнозе отметил, что рынок жилой недвижимости Дубая и Абу Даби, возможно, прошел «дно падения» и будет стабилизироваться с перспективой краткосрочного роста.

 

 

 

Ключевые слова: Ближний Восток,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив