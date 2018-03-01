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Центр казахстанской литературы и культуры откроется в Якутии

15 Марта 2018 02:48 707
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Центр казахстанской литературы и культуры откроется в Якутии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) 15 марта откроется Центр казахстанской литературы и культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.    

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В нем будут представлены книги, посвященные деятельности Президента РК Нурсултана Назарбаева, его роли на международной арене, а также произведения известных казахских писателей на казахском, русском и английском языках.

Всего в дар будет передано 200 книг. Сотрудники НБ РС уверены, что книги вызовут живой интерес у читателей и желание ближе познакомиться с культурой, историей, традициями казахского народа.

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) - крупнейшая на северо-востоке России. Ее фонд составляет 1,6 млн. экземпляров, включая в себя произведения на русском, якутском языках, языках коренных малочисленных народов Севера.

Фото: ysia.ru

 

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Ключевые слова: МИД РК, Культура,
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