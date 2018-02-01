Центр государственных услуг открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау приступил к работе центр государственных услуг, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача нового центра - оказание государственных услуг, в первую очередь, в сфере государственной службы. Наши сотрудники будут консультировать граждан по всем интересующим их вопросам государственной службы, помогут подготовить документы по восстановлению прав в сфере государственной службы. Проинформируют в вопросах трудоустройства», - сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Руслан Тунгышбаев.



Еще одна задача центра - выявление проблем в сфере оказания государственных услуг.