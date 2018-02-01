Центр государственных услуг открыли в Атырау
24 Февраля 2018 01:01 882
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау приступил к работе центр государственных услуг, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задача нового центра - оказание государственных услуг, в первую очередь, в сфере государственной службы. Наши сотрудники будут консультировать граждан по всем интересующим их вопросам государственной службы, помогут подготовить документы по восстановлению прав в сфере государственной службы. Проинформируют в вопросах трудоустройства», - сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Руслан Тунгышбаев.
Еще одна задача центра - выявление проблем в сфере оказания государственных услуг.
Ключевые слова: Атырауская область, Другие государственные органы,
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