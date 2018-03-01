Цементный завод в Рудном запустят в производство в июне

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Рудненский цементным завод планируется запустить в июне текущего года. Об этом сегодня в ходе заседания регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию в акимате Костанайской области сообщил инициатор проекта - бывший президент АО «ССГПО» Мухамеджан Турдахунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас готовность сегодня по строительству на 98%, 96%- по оборудованию. Дофинасировать осталось 1,3 млрд тенге. До 10 марта мы эти вопросы решим. И к июню планируем запустить»,- заверил М. Турдахунов.

На сегодня завод уже практически готов приступить к производству - рабочие уже приняты на работу. Сегодня на заводе уже более 200 человек, из них 100 - подрядчики, 130- работников цементного завода. В ближайшее время планируется добрать ещё 150 человек.

«К 1 апреля приедут специалисты из Китая по пусконаладке основного оборудования. 50% пусконаладки цехов прошло, сейчас идёт автоматизация и ряд оргвопросов решаем. Также, мы уже договорились с ССГПО по выкупу государственного известкового рудника, определили цену. Таким образом, сырьевая база есть, причём запасов там на ближайшие 100 лет»,- добавил М. Турдахунов.

Аким области Архимед Мухамбетов в свою очередь подчеркнул, что июнь этого года - крайний срок, когда уже необходимо запускать работу завода.

«Июнь, не позже. Потому что в это время работа уже должна кипеть. Строительные работы у нас начинаются в апреле. Мы и так опаздываем в этом сезоне. Объёмы жилищного строительства увеличены, строятся социальные объекты. И здесь могли бы применять свой собственный цемент, а получается, третий год тянем. В июне чтобы окончательно запустили»,- заключил А. Мухамбетов.

Фото: iagorod.kz