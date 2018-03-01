Цементный завод в Рудном планируется запустить в июне

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В июне текущего года в городе Рудный Костанайской области планируется включить в работу цементный завод, запуск которого откладывался с 2016 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».



Предприятие, по словам генерального управляющего завода Артема Макласова, уже практически готово к запуску. Ознакомиться с ним прибыл в Рудный и аким области Архимед Мухамбетов.

«У нас осталось фактически два незаконченных объекта. То есть на сегодня 98% строительства объекта завершено. Планируем розжиг печи осуществить в июне. В июне планируется завершить строительство железной дороги и наладить поставку сырья,- сообщил А. Макласов. -Сейчас предварительно начата перевозка сырья автотранспортом для проведения пуско-наладочных работ и розжига вращающейся печи. Для этих работ у нас будет задействован Белогородский технической университет. Приедут специалисты, которые непосредственно будут участвовать и помогать нам в запуске технологического процесса.





По информации генерального управляющего завода, здесь планируется выпускать сульфатостойкий цемент марки 400 - самый ходовой, а также марку 500 - как с добавками, так и без.

«У нас уже все анализы сырья, который будем использовать, сделаны на базе Белогородского государственного технического университета, произведён обжиг клинкера, получено пять марок цемента, которые успешно прошли все испытания. То есть на сегодня наше сырьё пригодно для выпуска как минимум 5 марок цемента»,- заключил А. Макласов.

Осмотрев все объекты завода, глава региона Архимед Мухамбетов поручил областным управлениям предпринимательства и строительства проработать вопрос со строительными компаниями, которые будут участвовать в госзакупках и, возможно, займутся строительством домов, социальных объектов в области.

«Надо уже определятся с объёмами (прим.автора - объёмы необходимого строительным компаниям цемента), чтобы договора заключили. Нужно будет и на другие области выходить и предлагать наш цемент. Это западные регионы, северные области, Акмолинская область (так как там ещё не запустили цементный завод), также на Астану надо выходить. В общем, будем на крупные строительные компании выходить и предлагать наш цемент. Вы посчитайте, сколько до конца года сможете дать цемента, чтобы потребности внутри области закрыть. Но цена его должна быть ниже рыночной, той, по которой завозят из России. Объём промышленной продукции должен расти»,- поручил А. Мухамбетов.



