Трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к медстрахованию в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2017 года в Российской Федерации трудящиеся из стран Евразийского экономического союза получат доступ к обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей, осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Евразийская экономическая комиссия проводила последовательную работу по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, в том числе организовывала консультации по этому вопросу со странами-участницами. Стороны согласились с необходимостью соблюдать Договор о ЕАЭС, и в конце октября Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.

«С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами», - резюмировала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.