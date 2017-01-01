Трудовые мигранты заплатили 151 млн тенге налогов в бюджет Кызылорды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2016 году в Кызылординской области легализована трудовая деятельность 13 700 иностранцев, в местный бюджет в виде налогов поступило 151 млн. 471 тыс тенге.

В ОВД Кызылординской области сотрудниками миграционной полиции в минувшем году временно зарегистрировано 31 528 иностранных граждан. В целях противодействия незаконной миграции проведен ряд рейдовых мероприятий, передает пресс-служба ДВД Кызылординской области.



В результате, выявлено 5426 административных правонарушений, совершенных иностранцами, решениями судов выдворено за пределы республики 160 иностранцев.



В отношении иностранцев возбуждено 21 уголовных дел, связанных с невыполнением решения суда. В отношении 2 иностранцев возбуждено уголовное дело по ст 392 УК РК. В отношении 8 граждан Республики Казахстан возбуждено уголовное дело по ст. 394 УК РК.

По всем выдворенным иностранцам внесены сведения в единую информационную систему с закрытием им въезда в страну сроком на 5 лет.



Больше привлечено к административной ответственности юридических и физических лиц РК, т.е. принимающей стороны по ст. 518 КоАП РК - 423, работодателей по ст. 519 КоАП РК - 143.



Сумма наложенных штрафов составила 15 млн. 681 тыс 205 тенге, взыскаемость 96%. В целом эти меры позволили значительно улучшить уровень легализации трудовой деятельности иностранцев по области. Работа в данном направлении продолжается.



фото Агентство Новостей Харькова