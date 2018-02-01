Трудным подросткам устроили экскурсию в изолятор временного содержания в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана провели для школьников, входящих в так называемую «группу риска», специальную экскурсию с посещением изолятора временного содержания, знакомством с техническим вооружением и историей полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После беседы о необходимости соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе, полицейские представили вниманию гостей свое новейшее вооружение - патрульный автомобиль, оснащенный системой внешнего видеонаблюдения и возможностью передачи картинки в Центр оперативного управления. Следующий пункт экскурсии - изолятор временного содержания. Мрачный вид здания не оставил равнодушными экскурсантов.

«Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 2017 году, снизилось на 10,5%. Снижение на 40,4% наблюдается и по преступлениям, входящих в категорию тяжких. И как показывает проведенный нами анализ, большинство правонарушений несовершеннолетние совершают из озорства. В этой связи, такие акции и экскурсии преследует не только познавательную цель, но и профилактический характер. И по лицам школяров было видно, что они понимают целенаправленность мероприятия, а некоторые из ребят даже делились впечатлениями», - сообщили в полиции.

Приглашенные школьники также посетили музей областной полиции, в экспонатах которого запечатлена вся история становления правоохранителей Алматинской области.

Кроме того, в полиции обещают, что досуг своих маленьких «подучетных» они намерены скрашивать не только познавательными экскурсиями, но и бесплатными тренировками на базе своего спортивного комплекса.