Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Департаменте по ЧС Астаны рассказали о том, что троих детей и молодую женщину при пожаре в ЖК Nova City спасли строители, корреспондент МИА «Казинформ».

«В 14:19 поступило сообщение о пожаре в ЖК Nova City. По данному сообщению в 14:20 было отправлено 4 основных и 3 специальных пожарных машины и 26 единиц личного состава. Всего было спасено 5 человек. До прибытия пожарных подразделений строителями с нижнего этажа было спасено 4 человека: это молодая женщина и трое детей - 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Позже спасателями была спасена пожилая женщина 1944 года рождения», - сообщила официальный представитель ДЧС Астаны Аягоз Фазылова.



Отмечается, что на площади 15 квадратных метров на балконе 7 этажа горели домашние вещи. Пожар был локализован и ликвидирован в 14:52.









Департамент по ЧС Астаны убедительно просит соблюдать основные правила безопасности: не хранить в квартире, на балконе, в общественных коридорах взрывчатые воспламеняющиеся предметы и вещества; не двигать самостоятельно на кухне плиту, менять проводку, содержать в исправленном состоянии розетки и соблюдать правила пожарной безопасности.



