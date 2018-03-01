Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС

2 Марта 2018 17:43 729
Поделиться:
Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Департаменте по ЧС Астаны  рассказали о том, что троих детей и молодую женщину при пожаре в ЖК Nova City спасли строители, корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане
Герои дня: Рабочие рассказали, как спасали детей из горящей квартиры в Астане Пожар в ЖК «Nova City»: Детей ловили из окон горящего дома

«В 14:19 поступило сообщение о пожаре в ЖК Nova City. По данному сообщению в 14:20 было отправлено 4 основных и 3 специальных пожарных машины и 26 единиц личного состава.  Всего было спасено 5 человек. До прибытия пожарных подразделений строителями с нижнего этажа было спасено 4 человека: это молодая женщина и трое детей - 2010, 2013 и  2016 годов рождения. Позже спасателями была спасена пожилая женщина 1944 года рождения», - сообщила официальный представитель ДЧС Астаны Аягоз Фазылова.

Отмечается, что на площади 15 квадратных метров на балконе 7 этажа горели домашние вещи. Пожар был локализован и ликвидирован в 14:52. 

Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС 
Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС

Департамент по ЧС Астаны убедительно просит соблюдать основные правила безопасности: не хранить в квартире, на балконе, в общественных коридорах взрывчатые воспламеняющиеся предметы и вещества; не двигать самостоятельно на кухне плиту, менять проводку, содержать в исправленном состоянии розетки и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Происшествия, Астана,
Поделиться:

Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив