Трое военнослужащих посмертно награждены орденом «Айбын» после теракта в Актобе  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актобе открыли мемориальную доску в память о военнослужащих, героически погибших в результате нападения террористов 5 июня на воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.

К 25-летию со Дня образования войск правопорядка на территории войсковой части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК увековечили память военнослужащих, героически погибших в результате вооруженного нападения преступников на воинскую часть.

В открытии мемориальной доски приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, депутат Сената Парламента Елеусин Сагиндыков, депутаты Мажилиса Парламента РК, ветераны войны и внутренних войск, а также близкие родственники погибших.

Глава региона Бердыбек Сапарбаев отметил, что одним из судьбоносных решений Главы государства в период становления страны было создание собственных Вооруженных сил, в том числе и внутренних войск, ныне Национальной гвардии. Войска правопорядка были образованы одними из первых - после провозглашения независимости - 10 января 1992 года.







- Мы собрались почтить память тех людей, которые отдали самое дорогое - свою жизнь - ради спокойствия и мира. Несмотря на свою молодость, они проявили героизм. Открытие мемориальной доски в память о героически погибших военнослужащих воинской части 6655 является для нас по-настоящему трогательным событием. Гибель военнослужащих - это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей нашей страны. Мы отдаем дань уважения мужеству и доблести героев, они являются ярким примером героизма, выполнения гражданского и воинского долга. Их героические поступки навсегда останутся в наших сердцах и будут служить примером для подрастающего поколения - примером мужества и беззаветного служения Отечеству, - подчеркнул аким области.

- Сегодня мы открываем памятник тем, кто выполнил свою присягу до конца, обеспечил безопасность жителей нашей страны. Это та малая доля уважения, которую мы можем проявить и проявляем к погибшим. Уверен, что это место будет местом принятия присяги и демонстрации мужественного решения защищать народ граждан нашей страны до последней капли крови, - сказал вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко.







Также выступили родные и близкие погибших.

Напомним, 5 июня 2016 года группа экстремистов напала на два оружейных магазина Актобе, а также попыталась завладеть складом вооружения, находящимся на территории воинской части.

При отражении внезапного нападения вооруженных преступников героически погибли старший оперуполномоченный отдела военной контрразведки КНБ РК РгК «Батыс» майор Даниэль Майлыбаев, военнослужащий контрактной службы младший сержант Берикжан Калиев, военнослужащий срочной службы рядовой Досбол Сапар.

Указом Президента РК № 382 от 5 декабря 2016 года «За образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны майор Даниэль Майлыбаев награжден орденом «Айбын» II степени, присвоено воинское звание «подполковник» посмертно. Младший сержант Берикжан Калиев и рядовой Досбол Сапар награждены орденом «Айбын» III степени посмертно.

Орденом «Айбын» III степени были награждены рядовой Бактияр Кайрбеков, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» рядовые Сырым Сундетов, Денис Чернышов.