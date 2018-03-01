Трое рыбаков погибли на озере в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На озере Щучьем Бурабайского района Акмолинской области пятеро рыбаков отравились углекислым газом, трое из них погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Трагедия произошла 28 февраля.

«На озере Щучьем в рыбацкой будке обнаружены тела трех мужчин, 1975, 1980 и 1983 года рождения. Предварительная причина смерти: отравление углекислым газом. Еще двое рыбаков с диагнозом «Токсическое действие углекислого газа» доставлены в ЦРБ Бурабайского района», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.