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Трое рыбаков погибли на озере в Акмолинской области

2 Марта 2018 12:15 957
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Трое рыбаков погибли на озере в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На озере Щучьем Бурабайского района Акмолинской области пятеро рыбаков отравились углекислым газом, трое из них погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

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Трагедия произошла 28 февраля.

«На озере Щучьем в рыбацкой будке обнаружены  тела трех мужчин, 1975,  1980 и 1983 года рождения. Предварительная причина смерти: отравление углекислым газом. Еще двое рыбаков с диагнозом «Токсическое действие углекислого газа» доставлены в ЦРБ Бурабайского района», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.  

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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