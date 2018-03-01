Трое рыбаков погибли на озере в Акмолинской области
2 Марта 2018 12:15 957
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На озере Щучьем Бурабайского района Акмолинской области пятеро рыбаков отравились углекислым газом, трое из них погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
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Трагедия произошла 28 февраля.
«На озере Щучьем в рыбацкой будке обнаружены тела трех мужчин, 1975, 1980 и 1983 года рождения. Предварительная причина смерти: отравление углекислым газом. Еще двое рыбаков с диагнозом «Токсическое действие углекислого газа» доставлены в ЦРБ Бурабайского района», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнара Пинчук.
По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ключевые слова: Происшествия, Акмолинская область,
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