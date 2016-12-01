Трое фигурантов дела Ахметова вышли на свободу 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области троим фигурантам уголовного дела экс-премьер-министра страны Серика Ахметова смягчили наказание денежным штрафом, и они вышли на свободу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Абайский районный суд удовлетворил ходатайства осужденных Айдара Тельгарина (экс-заместитель акима Караганды - прим. авт.), Анатолия Ессе и Оразалы Айменбетова (бывшие заместители директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» - прим. авт.) о замене неотбытой части срока более мягким наказанием», - сказала координатор по работе со СМИ Абайского райсуда Гульнар Марзалинова.

Постановлением Абайского районного суда от 2 декабря 2016 года реальный срок заменен на денежный штраф: А. Тельгарину - в размере 161 МРП (1 МРП = 2121 тенге в 2016 г. - прим. авт.), А. Ессе - 256 МРП, О. Айменбетову - 87 МРП. Таким образом, штрафы составят от 185 тыс. до 543 тыс. тенге.

У Ессе неотбытая часть срока наказания составила 2 года 10 месяцев 12 дней, Тельгарина - 1 год 9 месяцев 27 дней, Айменбетова - 1 год 80 дней.

«Постановление вступило в законную силу, и осужденные освобождены на свободу», - добавила Г. Марзалинова.

Она отметила, что акт не связан со вступлением в силу законом об амнистии.

«Все трое осужденных подпадали под закон об амнистии. Однако они добровольно отказались от данной меры и обратились с ходатайствами о замене неотбытой части срока более мягким наказанием», - пояснила координатор по работе со СМИ.

Ранее сообщалось, что осужденные по делу Ахметова Тельгарин, Ессе и Айменбетов добровольно сняли свои просьбы облегчить наказание. Дважды они отзывали свои ходатайства без объяснения причин.

«Это их право, обратиться с ходатайством, отозвать. У них сохраняется право снова подать», - сказали в Абайском районном суде.

А. Тельгарин был осужден к 3-м годам лишения свободы, А. Ессе - к 5 годам, О. Айменбетов - к 2 годам.





Напомним, ранее добились условно-досрочного освобождения осужденные за коррупцию экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев, бывший руководитель отдела земельных отношений Караганды Ернар Дарибеков.

Групповое уголовное дело по обвинению в коррупции в отношении экс-премьер-министра С. Ахметова, бывших чиновников и предпринимателей рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Всего на скамье подсудимых был 21 человек. Оглашение приговора состоялось 11 декабря 2015 года. Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет.

Апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда своим постановлением от 14 марта 2016 г. изменила приговор суда первой инстанции, облегчив наказание многим фигурантам. В частности, Ахметову снизили срок до 8 лет заключения.