Три тысячи жителей Тараза получат участки под ИЖС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно число желающих приобрести землю под индивидуальное жилищное строительство в Таразе возрастает на несколько тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в очереди в городском акимате на получение участка земли для индивидуального жилищного строительства зарегистрировано 67 тысяч жителей областного центра. Только за последние пять лет очередь увеличилась на 17 тысяч горожан.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Рустем Даулет, в этом году земельные участки получат три тысячи очередников.

«Земельные участки будут выделяться там, куда к моменту распределения подведут всю необходимую инфраструктуру, коммуникации (электричество, газ, воду), построят дороги», - сказал Рустем Даулет.

По данным акимата города Тараза, в 2005 году число граждан, желающих получить земельный участок под строительство жилья, составляло 2 975. «Бум» очередников на ИЖС пришелся на 2005 - 2013 годы, было зарегистрировано около 50-ти тысяч заявлений.

Городские власти надеются, что назревшую проблему с ИЖС помогут решить новые жилые массивы, которые появятся в областном центре по принятому в феврале 2010 года генеральному плану развития города Тараза.

«Сейчас развиваются вошедшие в новую границу города территории. Разрабатывается проектно-сметная документация на водоснабжение, газо- и электрификацию, транспортное обеспечение. Начинается строительство трех новых жилых массивов, в которых наряду с возведением высотных жилых зданий, предусмотрена и частная застройка под ИЖС», - пояснили в городской администрации.

Численность населения города Тараза составляет более 356 тысяч 800 человек, это 31,9% от общей численности населения Жамбылской области.