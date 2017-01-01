Три тысячи портретов Обамы нарисовал художник в течение 8 лет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президентский срок Барака Обамы подходит к концу и одновременно с ним заканчивается масштабный проект художника, который восемь лет подряд ежедневно посвящал президенту США по одной картине.
Об этом сообщает Би-Би-Си в Твиттере.
Роб Прюитт решил создавать весьма необычный памятник президентству Обамы, состоящий из почти трех тысяч картин.
Сейчас масштабный проект Прюитта демонстрируется в галерее Гэвина Брауна в Нью-Йорке, где с художником пообщались корреспонденты.
Фото: AFP
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