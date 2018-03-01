Три спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие казахстанские спортсмены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Азербайджане.

Казахстан представляют Нариман Курбанов, Даниил Батурин и Ербол Жантыков.

«В квалификационных соревнованиях наши спортсмены участвуют в вольных упражнениях на брусьях (Е.Жантыков) и на перекладине (Д.Батурин). 16 марта в упражнении на коне выступит Н.Курбанов», - сказал тренер казахстанской команды Ерлан Узаков.

По словам Е. Узакова, в феврале на Кубке мира в австралийском Мельбурне Н. Курбанов завоевал «золото» в упражнении на коне. Тренер казахстанской дружины выразил надежду на результативное выступление нашей команды в Азербайджане.