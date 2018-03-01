Три спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку
16 Марта 2018 07:27 598
Поделиться:
БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие казахстанские спортсмены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Азербайджане.
Казахстан представляют Нариман Курбанов, Даниил Батурин и Ербол Жантыков.
«В квалификационных соревнованиях наши спортсмены участвуют в вольных упражнениях на брусьях (Е.Жантыков) и на перекладине (Д.Батурин). 16 марта в упражнении на коне выступит Н.Курбанов», - сказал тренер казахстанской команды Ерлан Узаков.
По словам Е. Узакова, в феврале на Кубке мира в австралийском Мельбурне Н. Курбанов завоевал «золото» в упражнении на коне. Тренер казахстанской дружины выразил надежду на результативное выступление нашей команды в Азербайджане.
Ключевые слова: Спорт, Азербайджан,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Шесть казахстанцев - в шаге от «золота» на турнире по боксу в Варшаве
- Ислам Бадургов предложил фанатам придумать для него боевой псевдоним
- Более 500 участников приехали на чемпионат по қазақша күрес в Павлодаре
- Президент Азербайджана принял главу Международной тюркской академии
- В Атырау завершился открытый республиканский турнир по қазақша күрес
- Федерация тенниса Казахстана опубликовала ролик к четвертьфиналу Кубка Дэвиса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047