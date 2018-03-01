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Три спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку

16 Марта 2018 07:27 598
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Три спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку  стартовал  Кубок мира по спортивной гимнастике. В соревнованиях  принимают участие казахстанские спортсмены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Азербайджане.

Казахстан представляют Нариман Курбанов, Даниил Батурин и Ербол Жантыков.

«В квалификационных соревнованиях наши спортсмены участвуют в вольных упражнениях на брусьях (Е.Жантыков) и на перекладине (Д.Батурин). 16 марта в упражнении на коне выступит Н.Курбанов», - сказал тренер казахстанской команды Ерлан Узаков.

По словам Е. Узакова, в феврале на Кубке мира в австралийском Мельбурне Н. Курбанов завоевал «золото» в упражнении на коне. Тренер казахстанской дружины выразил надежду на результативное выступление нашей команды в Азербайджане.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Азербайджан,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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