Три года не выплачивали зарплату сотрудникам предприятия в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 3,5 млн тенге взыскал Аккайынский районный суд с работодателя в пользу работников, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«В Аккайынский районный суд Северо-Казахстанской области обратились трое жителей села Трудовое с исковыми заявлениями к ТОО «Смирновское» о взыскании задолженности по заработной плате. Судом установлено, что ТОО не выплачивало в течение последних трех лет своим работникам заработную плату, задолженность по которой составила в сумме 3,5 млн тенге», - рассказали в пресс-службе.

Судом требования работников ТОО были полностью удовлетворены. В их пользу была взыскана невыплаченная заработная плата.