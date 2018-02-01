Треть рыбы озера Былкылдак в Павлодарской области подверглась мутации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Среднее содержание ртути в поверхностных водах озера-накопителя в 20 раз превысило его предельно-допустимую концентрацию, передаёт корреспондент МИА «Казин6форм».

«В озере водятся карась, линь, налим, карп и сазан. 36 процентов рыбы подверглись мутации, - рассказал журналистам в ходе встречи заместитель руководителя отдела ветеринарии Павлодара Асылтас Тлеубаев. - Видоизменяется ротовая полость; чешуя покрывается язвами, а голова имеет мопсовидную форму. Разумеется, эта рыба непригодна к употреблению».

«Природоохранная прокуратура Павлодарской области проанализировала законность и влияние на живые организмы испарителя промышленных стоков - водоёма-накопителя Былкылдак, - сообщили в прокуратуре Павлодарской области. - До 1975 года накопитель принимал сточные воды всей Северной промышленной зоны Павлодара: Павлодарского химического, тракторного, картонно-рубероидного, нефтеперерабатывающего заводов и ТЭЦ-2. Позже он был передан на баланс химзавода. Водоём содержит большое количество ртути, попавшей в Былкылдак с предприятия. С 2006 года накопитель используется предприятием АО «Каустик».

Международные исследования показали, что в накопителе Былкылдак протекают процессы, которые могут стать причиной нарушений на всех этапах жизни животных, обитающих в водоёме и рядом с ним, рассказали в надзорном органе. Анализ образцов рыб и моллюсков накопителя показал, что на теле карасей из озера-накопителя встречаются язвы, частично выпадает чешуя, происходит аномалия ротовой части: удлиняется одна из челюстей, образуя «нижний» или «верхний» рот. Недоразвитость челюстей приводит, по сведениям прокуратуры, к образованию ярко выраженной «мопсовидности». Контроля со стороны уполномоченных органов за любительской и промысловой добычей рыбных ресурсов в Былкылдаке нет, потому что у накопителя нет официального статуса водоёма. При таких экологических и ветеринарных обстоятельствах в случае потребления рыбы из озера создаётся реальная угроза здоровью населения.

После контрольного выезда к озеру представителя прокуратуры Павлодарской области выяснили, что его поверхностные воды тоже используются жителями областного центра как источник водопоя для скота, а проведённые исследования показали, что среднее содержание ртути в поверхностных водах накопителя в 20 раз выше его предельно-допустимой концентрации.

Фото: www.agbz.ru