Тренер Головкина сообщил о реванше с Джейкобсом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес рассказал о ближайших перспективах своего подопечного, сообщает Sports.kz.

- В сентябре Геннадий проведет бой - с Канело или с кем-то другим. После этого будет его 20-я защита. Не знаю, останется ли он в среднем дивизионе, чтобы побить рекорд Хопкинса [21 защита] или поднимется в 168 фунтов в конце этого года или в начале следующего. О бое в этом весе говорил Хильберто Рамирес. Вообще, в той или иной степени у нас уже запланированы три-четыре боя. Таким образом, мы где-то в пяти-шести боях от реванша с Джейкобсом, - сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Напомним, 19 марта в Нью-Йорке Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.