Тренер Головкина опроверг информацию о его травме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Ring TV прокомментировал недавние слова промоутера британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

Напомним, Уоррен, ссылаясь на промоутеров Головкина, заявил, что они якобы сообщили ему о травме Геннадия.

«Я понятия не имею, о чем говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, любой боксер входит в бой с какими-то мелкими проблемами. Они никогда не входят в бой готовыми на сто процентов. Если вы проводите такой тяжелый 12-раундовый поединок, то я уверен, что какие-то болезненные ощущения будут и у Головкина, и у Джейкобса. Но я не понимаю, о чем в этой ситуации он [Уоррен] говорит. Я совсем не беспокоюсь на этот счет: вы же сами видели фото Головкина из Нью-Йорка сразу после боя», - сказал Санчес.