Трех налетчиков на игорное заведение задержали в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на игорное заведение, сообщила пресс-служба ДВД ЮКО.

«10 августа поступило сообщение о разбойном нападении на одно из игорных заведений Шымкента. Установлено, что ночью в помещение ворвались неизвестные с оружием в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако после неудачной попытки злоумышленники скрылись с места преступления ни с чем»,- говорится в сообщении.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержали трех подозреваемых, 1986 и 1988 г.р., жителей Шымкента.

При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним.



По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.