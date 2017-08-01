Погода
Астана 19 °С
Алматы 21 °С
Курс валют
USD 333.17
EUR 391.67
RUB 5.54
CNY 49.98

Трех налетчиков на игорное заведение задержали в Шымкенте

Трех налетчиков на игорное заведение задержали в Шымкенте
14 Августа 2017 09:54 210

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на игорное заведение, сообщила пресс-служба ДВД ЮКО.

«10 августа поступило сообщение о разбойном нападении на одно из игорных заведений Шымкента. Установлено, что ночью в помещение ворвались неизвестные с оружием в масках. Угрожая охраннику оружием, они попытались завладеть деньгами, выстрелив в кассовый аппарат. Однако после неудачной попытки злоумышленники скрылись с места преступления ни с чем»,- говорится в сообщении.

Трех налетчиков на игорное заведение задержали в Шымкенте

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержали трех подозреваемых, 1986 и 1988 г.р., жителей Шымкента.

При обыске в гараже у одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств: маски, автомат, пистолет «ПМ», травматический пистолет и патроны к ним.
Трех налетчиков на игорное заведение задержали в Шымкенте

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 192 «Разбой» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

 

 

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив