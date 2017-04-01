Требования к застройщикам и экспертам по технадзору ужесточат в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на территории столицы инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах 1-2-го уровней ответственности осуществляет 101 аккредитованная организация, имеющая в своем составе 442 аккредитованных эксперта.

Об этом на расширенном заседании в акимате города сообщил руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны Толеген Кулушев, сообщается на официальном сайте города.

По данным руководителя ведомства, по итогам первого полугодия и по итогам 2016 года управлением к административной ответственности привлечен 31 эксперт по техническому надзору с наложением штрафа в размере 200 МРП на каждого, с приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора сроком на 6 месяцев.

В работе заседания приняли участие первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, а также независимые эксперты по техническому надзору и контролю строительных объектов.

«Эксперты по техническому надзору обеспечивают соблюдение строительными организациями всех установленных строительных требований в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию. Однако на сегодняшний день не все эксперты надлежащим образом выполняют возложенные на них обязательства», - подчеркнул Сергей Хорошун, обращаясь к участникам мероприятия.

По мнению Хорошуна, как показывает практика, основными нарушениями по деятельности технических надзоров являются отсутствие надлежащего контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех стадиях реализации проекта, ненадлежащее ведение журнала технического надзора и непредставление на ежемесячной основе отчета о состоянии и о ходе строительства объекта. Вместе с тем имеют место факты выдачи при завершении объекта строительства заказчику (застройщику) положительного заключения о качестве строительно-монтажных работ, не соответствующем архитектурно-строительным нормам. В результате чего указанные нарушения влекут потенциальную опасность при эксплуатации некачественно возведенных объектов. Так, в последнее время участились случаи обрушения конструкций при проведении строительно-монтажных работ и срыв опалубки.

Однако эксперты по техническому надзору не обращают внимания на состояние строительных площадок, в частности, ненадлежащее состояние ограждений, отсутствие пунктов мойки колес транспортных средств и наличие строительного мусора на территории строительных площадок. Тем самым не соблюдаются Правила благоустройства и требования санитарных норм РК «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

«За указанные нарушения, согласно законодательству об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, несут ответственность как подрядные организации, так и эксперты по техническому надзору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком либо генеральным подрядчиком указания, прошу довести это до сведения заказчика, а также незамедлительно информировать управление», - отметил главный эксперт по делам строительства Министерства по инвестициям и развитию РК Арнольд Ли.

«В преддверии Международной выставки ЭКСПО-2017, а также во избежание непредвиденных обстоятельств - обрушений и других случаев - управлением деятельность экспертов по техническому надзору будет взята на жесткий контроль, вплоть до лишения аттестации и с лишением лицензии строительных организаций», - заверил Сергей Хорошун.

Также было рекомендовано экспертам по техническому надзору провести ревизию всех строящихся объектов на предмет соответствия строительным нормам и в случае выявления нарушения установленных требований незамедлительно выдать предписания на устранение в кратчайшие сроки. Особое внимание при этом уделяется объектам ЭКСПО в преддверии выставки.

Вместе с тем первый замакима поручил всем экспертам по техническому надзору надлежащим образом выполнять возложенные обязательства и вести жесткий контроль строящихся объектов. При этом, в случае установления фактов ненадлежащего выполнения экспертами оказываемых услуг, будут приняты меры в соответствии с требованиями Уголовного кодекса.



По итогам заседания Сергей Хорошун отметил, что совещания с экспертами по технадзору будут проводиться ежеквартально, в рамках чего будут выслушиваться доводы и предложения экспертов по улучшению работы в данном направлении, также совместно с комитетом приниматься меры по незамедлительному искоренению имеющихся проблем.