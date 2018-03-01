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Трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

20 Марта 2018 21:33 183
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Трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В двух областях Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий закрыли движение транспорта на ряде автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ».

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По данным ТОО «Казахавтодор», с 09.55 часов 20 марта в связи с дождем и гололедом закрыто движение на участках автодорог республиканского значения: Актобе-Орск (39-135 км, Актобе-граница РФ), «Северный обход» (0-39 км, г.Актобе) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, с 13.10 часов из-за гололеда введено ограничение движения на трассе Актобе-Оренбург (24-99 км, город Актобе - граница РФ) для грузового и пассажирского автотранспорта.

В Костанайской области из-за метели с 11.00 часов закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный (307-231 км, поселок Адаевка - граница Актюбинской области).

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Ключевые слова: Транспорт, Погода, Регионы,
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