Транзакции через «Онай» увеличились в 2 раза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Интересную статистику по транзакциям через карту «Онай» после введения дифференцированного тарифа привели в Транспортном холдинге Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам двух недель со дня введения дифференцированного тарифа согласно данным ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» количество транзакций по карте «Онай» составило 7 584 651, что в 2 раза превышает количество транзакций за предыдущие 2 недели с 18 по 31 июля - 3 466 599. Количество транзакций при наличной оплате за аналогичный период сократилось более чем в 4 раза, с 2 134 371 до 477 376.



«Выручка автопарков города Алматы за 14 дней августа составила 524 487 940 тенге, что почти на 67% больше суммы, вырученной автопарками за 2 последние недели июля - 314 249 570 тенге. По итогам второй недели августа по отношению к первой количество транзакций по карте «Онай» выросло на 9% c 518 568 до 564 984, количество транзакций при наличной оплате сократилось на 45% с 307 275 до 170 101», - сообщили в Транспортном холдинге Алматы.



При введении дифференцированного тарифа базовый тариф (80 тенге) остался без изменений, кроме того, были сохранены все прежние льготы. 150 тенге платят лишь те, кто рассчитывается наличными.



Напомним, с введением дифференцированного тарифа в городском общественном транспорте усилились проверки пассажиров на наличие билетов. Только первые две недели ревизоры оштрафовали водителей городского транспорта на 1,4 млн тенге за невыдачу билетов при оплате наличными.