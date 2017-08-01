Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортный полицейский Казахстана завоевал серебряную медаль во Всемирных играх среди полицейских 67 стран мира в США, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.

12 августа во Всемирных играх среди полицейских по грэпплингу, который проходил в Соединённых Штатах Америки в Лос-Анжелесе сотрудник ДВД на транспорте МВД РК подполковник полиции Талгат Кожабаев занял призовое II место в весовой категории 125 килограммов и завоевал серебряную медаль. В мировом чемпионате участвовали 67 стран. По результатам поединка I место было присвоено России, II место - Казахстану, III место - США.









Также 11 августа во Всемирных играх среди полицейских по дзюдо Талгат Кожабаев занял III место в весовой категории свыше 100 килограммов и завоевал бронзовую медаль.





Талгат Кожабаев является мастером спорта международного уровня, трехкратным чемпионом мира среди силовых структур, неоднократным чемпионом по қазақ күресі, самбо и дзюдо. В органах внутренних дел он работает более 10 лет и является начальником Управления специальной подготовки ДВД на транспорте.





Напомним, что с 10 по 16 августа в США в городе Лос-Анджелес проходят Всемирные игры полицейских и пожарных. Более 8 тысяч представителей правоохранительных органов из 67 стран поборются за медали.







