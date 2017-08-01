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Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх

Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх
12 Августа 2017 10:15 1291

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортный полицейский Казахстана завоевал серебряную медаль во Всемирных играх среди полицейских 67 стран мира в США, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.    

12 августа во Всемирных играх среди полицейских по грэпплингу, который проходил в Соединённых Штатах Америки в Лос-Анжелесе сотрудник ДВД на транспорте МВД РК подполковник полиции Талгат Кожабаев занял призовое II место в весовой категории 125 килограммов и завоевал серебряную медаль. В мировом чемпионате участвовали 67 стран. По результатам поединка I место было присвоено России, II место - Казахстану, III место - США.


Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх

Также 11 августа во Всемирных играх среди полицейских по дзюдо Талгат Кожабаев занял III место в весовой категории свыше 100 килограммов и завоевал бронзовую медаль. 

Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх

Талгат Кожабаев является мастером спорта международного уровня, трехкратным чемпионом мира среди силовых структур, неоднократным чемпионом по қазақ күресі, самбо и дзюдо. В органах внутренних дел он работает более 10 лет и является начальником Управления специальной подготовки ДВД на транспорте.

Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх 

Напомним, что с 10 по 16 августа в США в городе Лос-Анджелес проходят Всемирные игры полицейских и пожарных. Более 8 тысяч представителей правоохранительных органов из 67 стран поборются за медали.


Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх 
Транспортный полицейский РК завоевал серебряную медаль во Всемирных играх

 

Ключевые слова: МВД РК, Спорт,
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