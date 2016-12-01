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Транспортный коридор за $6,6 млн начали строить в Китае

Транспортный коридор за $6,6 млн начали строить в Китае
29 Декабря 2016 08:42 159

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В провинции Гуандун на юге Китая начато строительство транспортного коридора протяженностью 24 километра, инвестиции оцениваются в 46 миллиардов юаней (примерно 6,6 миллиарда долларов), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно планам, транспортный коридор будет состоять из автомобильного тоннельно-мостового перехода и искусственных островов. Он соединит между собой берега через устье реки Чжуцзян, где, в частности, расположен городе Шэньчжэнь.

Отмечается, что после завершения строительства время в пути между сторонами залива сократится до 20 минут вместо нынешних двух часов. Движение будет осуществляться по восьми полосам в двух направлениях, а проектная скорость движения по тоннельно-мостовому переходу должна составить 100 километров в час.

В конце мая Международное радио Китая (CRI) сообщило, что власти КНР планируют в течение трех ближайших лет инвестировать около 725 миллиардов долларов в реализацию проектов по строительству транспортной инфраструктуры.

 

Ключевые слова: Китай,
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Комментарии

  • 29.12.2016Критик
    0
    Заголовок исправьте (млрд, а не млн)

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