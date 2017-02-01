Транспортные полицейские Казахстана обсудили Послание

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ДВД на транспорте прошло обсуждение основных положений Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ДВД на транспорте полковник полиции Ренат Унарбеков отметил важность Послания и Обращения Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

Депутат Мажилиса Парламента РК Тургын Сыздыков остановился на основных аспектах данного исторического документа, который определяет новый этап в развитии нашего государства.

«Все пять основных приоритетов Послания затрагивают сферу бизнеса и отвечают его актуальным проблемам. Сегодня каждый казахстанец должен направить все силы для того, чтобы наша страна вошла в список 30 развитых стран мира. Для этого у нас имеется большой потенциал», - отметил он.

Мажилисмен обращаясь к сотрудникам транспортной полиции, сказал, что стабильность в нашей стране - это базовые условия для развития государства и достижения всех наших целей. Мы создали эффективную правоохранительную систему, которая обеспечивает безопасность личности, общества и государства.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы противодействия коррупции, усиления общественного порядка, укрепления дисциплины и законности.