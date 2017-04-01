Транспортно-логистический центр построят между Петропавловском и Курганом  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Строительство транспортно-логистического центра в 30 километрах от границы с Российской Федерацией североказахстанская компания намерена начать уже в этом году, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

ТЛЦ для большегрузных автомобилей будет включать стоянку, складские помещения, кафе, магазины, СТО, гостиницу. По словам директора ТОО «ТрансМоторсГрупп» Валерия Попова, акимат Мамлютского района уже выделил для этих целей 3,5 гектара земли.

«ТЛЦ будет соответствовать европейским стандартам. Подобного центра нет в нашем регионе. В Казахстане их всего два - в Астане и Алматы. Если поехать в нашем направлении в Россию, то для дальнобойщиков нет мест, где можно остановиться, поесть нормально, помыться, переночевать. У нас хорошее географическое положение, именно здесь проходил Великий Шёлковый путь. Если создать условия, то весь транзитный транспорт будет здесь останавливаться», - сказал Валерий Попов.

По словам директора компании, примерно 1 млн тонн грузов в год перемещается из Китая и Европы. На Казахстан выпадет всего 1%.







«Наша страна теряет транзит. Если в транспортно-логистический центр будет заезжать примерно 100 машин в день и каждая оставит даже по 10 тысяч тенге, то это - миллион в день», - пояснил Валерий Попов.

На строительство ТЛЦ требуется порядка 600 млн тенге. Компания планирует привлечь инвесторов из Голландии. ТОО «ТрансМоторсГрупп» занимается грузоперевозками более пяти лет. На поставку большегрузных автомобилей DAF заключены прямые контракты с компанией. Именно их и намерены привлечь в качестве инвесторов для строительства ТЛЦ.

«Если переговоры пройдут успешно, то на территории транспортно-логистического центра будет еще и DAF-центр, где будем осуществлять обслуживание, ремонт и продажу автомобилей этой фирмы. Начать строительство планируем уже в этом году и закончить через 2 года, как раз к окончанию строительства дороги «Петропавловск-Курган», - сказал директор компании.

Аким СКО во время рабочей поездки в Мамлютский район одобрил инициативу строительства ТЛЦ и отметил, что государство окажет помощь в подведении коммуникаций к объекту.

«Дорогу «Петропавловск-Курган» за два года мы отремонтируем. Есть планы организовать ТЛЦ в Петропавловске совместно с китайской компанией. Через нашего посла в Китае будем этот процесс ускорять. Вашу инициативу по строительству ТЛЦ поддерживаем», - сказал Кумар Аксакалов.





