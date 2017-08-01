Транспортировку зрителей «Star of Asia» в Алматы будут осуществлять до полуночи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19-20 августа в Алматы в рамках программы «Рухани жанғыру» пройдет международный музыкальный фестиваль «Star of Asia». Это крупнейшая музыкальная сцена на открытом воздухе. Здесь ожидается выступление отечественных и зарубежных звезд, а также сотни развлечений на единой площадке самого высокогорного катка в мире «Медеу», передает МИА «Казинформ».

«Специально для зрителей фестиваля будут организованы автобусные сообщения. Точками сбора станут: проспект Абая, 48/1 у Центрального стадиона и проспект Достык, угол улицы Курмангазы. Время отправления пассажирского транспорта с 16:00 часов до 18:30 часов. Также будут действовать обратные рейсы с высокогорного катка «Медеу» с 22:00 до 23:30 часов. Оплата проезда составит 150 тенге», - говорится в распространенном сообщении пресс-службы акима Алматы.

В этой связи организаторы настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами общественного пассажирского транспорта. Вместе с тем, парковка для личного автотранспорта в дни проведения фестиваля будет увеличена.

Кроме того, для гостей и зрителей фестиваля будут предоставлены дождевые плащи в связи с возможными осадками.