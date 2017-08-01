Трамвайный парк Усть-Каменогорска задолжал энергетикам около 62 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Компания «Шыгысэнерготрейд» уведомила Усть-Каменогорский трамвайный парк об ограничении подачи электроэнергии из-за накопившихся с прошлого года долгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Транспортная компания на 1 августа задолжала энергетикам около 62 млн. тенге.

Как пояснила ведущий специалист по связям с общественностью Шыгысэнерготрейда Татьяна Павлова, они уведомили транспортную компанию, что их солидный долг вынуждает энергетиков ограничивать подачу электроэнергии.

Вместе с тем специалист Шыгысэнерготрейда подчеркнула, что они «понимают всю неоднозначность ситуации и последствия социального значения, к которым может привести прекращение подачи электроэнергии предприятию-должнику».

В энергокомпании также сообщили, что подобные крупные долги по оплате за полученную электроэнергию имеют еще ряд предприятий. «К сожалению, уже к «традиционным должникам» причислена компания города Семей «Теплокоммунэнерго» (о чем неоднократно сообщал «Казинформ»).

До недавнего времени в должниках числилась и компания «Семей-Водоканал», но сегодня это коммунальное предприятие стало понемногу рассчитываться по долгам, по установленному графику», - отметила Т. Павлова.

В свою очередь, в администрации трамвайного парка сообщили, что они уже утверждают график погашения накопившейся задолженности.

Напомним, что компания «Шыгысэнерготрейд» является дочерним предприятием АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», 100% акций которого принадлежат холдингу по управлению электроэнергетическими активами в Казахстане АО «Самрук-Энерго». Предприятие обслуживает в Восточно-Казахстанской области более 500 000 потребителей, среди которых более 21 000 - юридические лица.

Примечательно, что в самом трамвайном парке информацию об ограничении подачи электроэнергии не подтвердили, сообщив, что перебоев на маршрутах электрического транспорта не ожидается.